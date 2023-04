Domani Arcobaleno Ispica-Monreale C5: si gioca su più campi per sperare nella salvezza

Un punto vorrebbe dire salvezza, ma una concomitante sconfitta del Real Termini consentirebbe comunque la permanenza in Serie B

MONREALE, 21 aprile – Il verdetto probabilmente potremmo conoscerlo domani pomeriggio, intorno alle 17,30. A quell'ora potremmo sapere se il Monreale calcio a 5 avrà conquistato la sua sudatissima salvezza o se dovrà pazientare un'altra settimana per conoscere il proprio destino.

Si concluderà comunque domani il campionato di Serie B (Girone H) dei biancazzurri che sfideranno in un difficilissimo confronto esterno l'Arcobaleno Ispica, nell'ultimo match della stagione, almeno per la formazione normanna. Nell'ultima giornata, in programma sabato 29 aprile, infatti, il Monreale sarà costretto ad un doloroso turno di riposo, proprio in corrispondenza dell'ultimo impegno di campionato, quando – non lo scopriamo certo adesso e non diciamo nulla di nuovo – diventa anche più facile per tutti fare due conti e regolarsi di conseguenza. Ma tant'è.

Domani il Monreale, ulteriormente decimato nel già esiguo organico (il bomber Murò e il giovane Consiglio saranno assenti perchè squalificati) dovrà andare a far visita alla formazione ragusana, al termine di una lunga e disagevole trasferta, per disputare un match che è a tutti gli effetti uno spareggio salvezza.

La classifica dice, infatti, Monreale punti 20, Arcobaleno Ispica 18. Logico pensare, quindi, come la squadra iblea aspetti l'impegno di domani per giocarsi tutte le carte a disposizione e scavalcare in graduatoria i biancazzurri, guadagnandosi la salvezza matematica. Si comprende pertanto come la permanenza in Serie B del Monreale corra su un filo sottile. Occorrerà conquistare almeno un punto per avere il conforto dell'aritmetica per poter disputare il campionato di Serie B anche nella prossima stagione.

A meno che.... Già, c'è un “a meno che” grande quanto una casa” e di fondamentale importanza.

Va ricordato infatti, che un'altra formazione attualmente impelagata nella lotta salvezza, il Real Termini, attualmente fanalino di coda a quota 17 punti in classifica, se la vedrà sempre domani contro l'Ecosistem Lamezia, formazione che ha pareggiato sabato scontro contro il Monreale e che ha la assoluta necessità di vincere in casa per proseguire la sua corsa verso la Serie A2. Una vittoria dei lametini, in virtù della situazione degli scontri diretti, premierebbe i biancazzurri di mister La Bianca e costringerebbe il Termini ad un duello a distanza molto difficile con il città di Acri, altra squadra che sta lottando per la salvezza.

Insomma, una situazione abbastanza complicata che farà stare quattro squadre col cuore in gola fino all'ultimo. Ovviamente ci sarà da stare con un occhio allo smartphone per capire quali saranno i risultati provenienti dagli altri campi, ma ci sarà soprattutto da cercare di portare a casa quel risultato utile che consentirebbe di condurre a termine la missione salvezza. Considerate le difficoltà enormi che hanno costellato questa stagione, sarebbe un risultato simile ad un'impresa eroica.

Monreale News trasmetterà la partita in telecronaca diretta streaming a partire dalle ore 16. Si gioca al PalaTricomi di Rosolini, comune confinante con Ispica. Fischieranno i signori Salvatore Raneri della sezione di Soverato e Davide Salvatore Fonti di quella di Caltanissetta. Cronometrista sarà invece Domenico Saccà della sezione di Reggio Calabria.