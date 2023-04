Calcio a 5, il punto sulla B: Monreale salvo per un soffio, Villaurea che occasione!

Nonostante il pareggio contro l'Ispica i normanni sono matematicamente salvi. Il Villaurea può ancora sperare

MONREALE, 24 aprile – Certo, se avessero vinto staremmo parlando a questo punto di tutt'altra storia.

Guardando ai risultati partoriti nel corso della penultima giornata invece si può chiaramente dire che il Villaurea abbia perso un'occasione colossale per tentare la scalata play-off. Niente da fare, discorsi rimandati alla prossima giornata, l'ultima del campionato nazionale di Serie B. Sebbene abbia pareggiato contro il già promosso Città di Palermo (2-2), il Casali del Manco rimane infatti a due punti sopra il Villaurea, che perde invece contro il Città di Acri in casa (2-3) e si mangia le mani per l'opportunità sprecata di sorpassare il diretto concorrente all'ultimo posto per i play-off, già conquistato invece dal Drago Acireale.

La prossima giornata dunque – come detto – risulta chiaramente decisiva per le sorti dei neroverdi che, alla prima stagione nel campionato nazionale, potrebbero già contendersi la scalata all'Olimpo, Casali permettendo. Rimanendo ai piani alti, è tutta da scrivere ancora la sorte di Messina Futsal ed Ecosistem Lamezia. Una vittoria a Lamezia (8-1 contro il Real Termini) e una a Messina (11-3 contro il Mirto). Il risultato è che in testa ci sono ancora i messinesi, un solo punto sopra gli 'orange' che adesso devono necessariamente vincere contro il Città di Palermo – mica facile – per poterli scavalcare, mentre il Messina guarderà da casa, incatenato al divano per il turno di riposo. Ha del clamoroso invece quanto successo in zona salvezza, con il Monreale che non vince contro l'Ispica (5-2) ma si salva per la prossima stagione, data anche la contemporanea sconfitta – come ricordato – del Real Termini, che saluta così la Serie B dopo la promozione di un anno fa. Risultato ininfluente ai fini della classifica invece è la vittoria del Mascalucia, prima, contro il Drago Acireale (4-3).

CLASSIFICA

1. MASCALUCIA (49 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (44 PT)

3. MESSINA FUTSAL (43 PT)

4. ECOSISTEM LAMEZIA (42 PT)

5. DRAGO ACIREALE (27 PT)

6. CASALI DEL MANCO (25 PT)

7. VILLAUREA (23 PT)

8. CITTA' DI ACRI (22 PT)

9. ARCOBALENO ISPICA (21 PT)

10. MIRTO (21 PT)

11. MONREALE C5 (20 PT)

12. REAL TERMINI (17 PT)