Il Villaurea Monreale riparte dei giovani ''top player'': c’è la conferma per Scalavino e La Barbera

I due nazionali Under 19 faranno parte del roster a disposizione di Gallo e Speciale

MONREALE, 27 maggio – Comincia a prendere forma gradualmente la rosa del Villaurea Monreale, dopo l’annuncio del progetto comune che vedrà impegnate la società salesiana e quella biancazzurra, ormai a braccetto in vista della prossima stagione agonistica.

Ieri sera, nel corso di una serata d’estate a tinte verdi azzurre, è arrivata la conferma per la prossima stagione sportiva nel roster dei due “top player” dell’Under 19: Paolo Scalavino e Thomas La Barbera, entrambi nel giro della Nazionale di categoria.

Nessuna incertezza, nessun problema per la riconferma dei giovani palermitani nel roster che sarà’ allenato dal duo tecnico Antonio Gallo-Massimiliano Speciale.

Paolo Scalavino, forte laterale classe 2004, intelligente tatticamente, capitano della squadra juniores, stile e classe sopraffina nelle sue giocate, farebbe la differenza in qualunque squadra. Thomas La Barbera vice capitano, centrale difensivo classe 2005 fondamentale nella costruzione del giuoco, forte tecnicamente e colonna portante nel sodalizio salesiano. Due giocatori che stanno veramente crescendo tanto e saranno sicuramente tra i protagonisti per le formazioni Under 19 e della prima squadra.

Infine Paolo e Thomas attendono i tanti giovani che intendono partecipare allo Stage in programma mercoledì prossimo, 31 maggio al Paladonbosco di Palermo.