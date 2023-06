Villaurea Monreale, la rosa prende forma per un campionato competitivo

Si impingua la lista dei giocatori in vista della prossima stagione. Ed altri “colpi” sono in arrivo

MONREALE, 1 giugno – Comincia a prendere decisamente forma il roster del Villaurea Monreale, la squadra che, a partire dal prossimo autunno, sarà ai nastri di partenza del campionato 2023-24 di Serie B di calcio a 5.

Dopo il connubio tra le due società, annunciato nei giorni scorsi, la dirigenza è già al lavoro per assicurare alla guida tecnica del team, composta da Antonio Gallo e Massimiliano Speciale, una rosa competitiva, in grado di ben figurare.

L'obiettivo è quello di presentarsi al via della competizione con un organico che sia il giusto mix fra giovani di grande prospettiva e giocatori di esperienza, in grado di fare da traino ai compagni di età più verde, per accompagnarli efficacemente nel loro costante percorso di crescita.

Nei giorni scorsi avevamo detto di come il Villaurea Monreale intendesse partire dai due giovani “top player”, Paolo Scalavino e Thomas La Barbera, giocatori ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale Under 19.

Attorno a loro, come detto, un organico di atleti più rodati dal punto di vista degli anni e utili sotto quello dell'esperienza. In questi giorni la società ha già annunciato la riconferma dei “metronomi” Cristian Cipolla e Roberto Di Simone, che presidieranno la mattonella del centrale difensivo dello scacchiere.

In rosa pure i portieri Gabriele Di Maria con i più giovani Gabriele Azzarello e Gianluca Pala. Sarà il paziente lavoro del preparatore Giovanni Moriggi a tirare a lucido le qualità di ciascuno di loro, per fare in modo che la squadra possa abbassare la saracinesca e limitare i gol al passivo.

Dall'organico del Monreale calcio a 5 della passata stagione arrivano Andrea Bruno e Davide Consiglio: entrambi possono garantire il loro valido apporto in più di un ruolo, così come vuole la filosofia tattica di Gallo e Speciale.

Dal Tiki Taka, invece, fa ritorno a casa Marco Quinario, ex capitano dell'Under 19 campione in quel di Prato nel 2022, che porta con sé la sua freschezza, assieme ad un anno in più di proficua esperienza maturata sul campo.

E sempre dal Tiki Taka arriva Samuele Musso, laterale mancino, col vizio del gol. Un innesto certamente utile nella rosa,per un ragazzo smanioso di consacrarsi anche in Serie B.

Ma non finisce qui, perchè l'opera infaticabile del neo direttore sportivo Tony Sabella e più in generale di tutta la società, promette di portare al Paladobosco, quartier generale della squadra, anche altri giocatori che andranno a puntellare nel migliore dei modi un organico che sembra già quantomai competitivo.