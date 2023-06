Villaurea Monreale, Thomas La Barbera e Paolo Scalavino convocati in Nazionale Under 19

Sono stati chiamati dal ct Massimiliano Bellarte per la “Futsal Week U19 Summer Cup”

PALERMO, 14 giugno – C'è grandissima soddisfazione in casa Villaurea Monreale per la nuova convocazione di Thomas La Barbera e Paolo Scalavino nella Nazionale Under 19, impegnata nel “Futsal Week U19 Summer Cup”, manifestazione in programma a Porec (Croazia) dal 20 al 25 giugno prossimi.

Alla società è già arrivata l'ufficialità della scelta del cittì azzurro Massimiliano Bellarte, che anche in passato ha dimostrato di puntare forte sui due giovani talenti della società salesiana.

L'appuntamento croato rappresenta, in pratica, l'ultimo raduno della Nazionale, in vista dell'Europeo Under 19, che si terrà sempre a Porec dal 3 al 10 settembre e che vedrà l'Italia impegnata nel girone comprendente Ucraina, Slovenia e Finlandia.

Questo, invece, il programma della FUTSAL WEEK U19 SUMMER CUP

1ª giornata – 20 giugno

Croazia vs Rep. Ceca, ore 10.15

Italia vs Spagna, ore 12.30

Ucraina vs Marocco, ore 16.00

Polonia vs Portogallo, 18.15

2ª giornata – 21 giugno

Rep. Ceca vs Spagna, ore 10.15

Croazia vs Italia, ore 12.30

Marocco vs Portogallo, 16.00

Ucraina vs Polonia, ore 18.15

3ª giornata 23 giugno

Italia vs Rep. Ceca, ore 10.15

Spagna vs Croazia, ore 12.30

Polonia vs Marocco, ore 16.00

Portogallo vs Ucraina, ore 18.15

Finali – 25 giugno

7°-8° posto, ore 10.15

5°-6° posto, ore 12.30

3°-4° posto, ore 15.45

1°-2° posto, ore 18

Per quest'ultima manifestazione, come afferma il comunicato della Figc, i giocatori convocati dovranno trovarsi entro le ore 10.30 di lunedì 19 Giugno 2023 presso la Stazione Ferroviaria di Venezia Mestre.