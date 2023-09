Villaurea Monreale, Thomas La Barbera agli Europei Under 19 di futsal

Il centrale verdeazzurro ha superato il “taglio” del cittì Massimiliano Bellarte

MONREALE, 1 settembre – C’è grande soddisfazione in casa Villaurea Monreale per la partecipazione di Thomas La Barbera ai prossimi Campionati Europei Under 19 di futsal che si terranno a Porec (Croazia) dal 3 al 10 settembre.

Il forte centrale della società verdeazzurra, uno dei fiori all’occhiello del settore giovanile salesiano, ha infatti superato il “taglio” iniziale effettuato dal cittì azzurro, Massimiliano Bellarte, che ha scremato il roster a sua disposizione dai 19 giocatori che aveva inizialmente a disposizione, agli attuali 14, che sono quelli che in Croazia difenderanno i colori azzurri.

Purtroppo della spedizione non potrà far parte l’altro gioiellino del Villaurea Monreale, Paolo Scalavino, fermato da un fastidioso problema fisico, che ha indotto il commissario tecnico della Nazionale a non inserirlo nell’elenco degli azzurri che parteciperanno alla rassegna continentale.

Davvero tanta sfortuna per il giovane verdeazzurro, che certamente avrebbe fatto parte della spedizione italiana. E sarebbe stata una soddisfazione doppia anche per il Villaurea Monreale che avrebbe avuto il privilegio di annoverare ben due giocatori nella formazione azzurra in una manifestazione importante come quella degli Europei Under 19.

Scalavino, che è già rientrato a Palermo, dopo il pre ritiro di Coverciano, avrà certamente modo di mostrare presto tutto il suo valore. L’appuntamento con la maglia azzurra in una rassegna così importante, quindi, è solo rinviato.