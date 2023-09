Calcio a 5: Serie D. Procede bene la preparazione precampionato del Futsal Club Monreale

Sabato alle 15 amichevole con il Pioppo Futsal

MONREALE, 6 settembre – Procede la preparazione del Futsal Club Monreale, già alla seconda settimana sotto la guida di Mister Sorrentino in vista del campionato di Serie D calcio a 5.

La scorsa stagione il sogno promozione si era infranto a Bisacquino, quest’anno si riparte per migliorare quel risultato.

“Tutti i protagonisti della scorsa stagione sono stati confermati ed alla rosa è stato aggiunto qualche innesto – dice mister Sorentino – cercheremo di divertirci vincendo e portando alto il nome della nostra città. Ho giocatori in cui credo tanto e se riusciamo a trovare la giusta via ci toglieremo tante soddisfazioni”.

“Abbiamo aggiunto qualche elemento per ogni ruolo e stiamo lavorando per trovare qualche altro innesto per completare la rosa – aggiunge il diesse Alessio Tarallo – Lo scorso anno con tante difficoltà e tanti giocatori al primo anno di calcio a 5 abbiamo fatto un miracolo arrivando alla finale playoff. Quest'anno con la squadra completa fin dall’inizio e senza infortuni potremmo toglierci le nostre soddisfazioni”.

E sabato 9 settembre si comincerà a vedere qualcosa, dal momento che per le ore 15 è in programma la prima amichevole con il Pioppo Futsal, squadra di Serie C2. Appuntamento al campo Archimede.

“Frattanto è iniziato anche l’open Day della scuola calcio aperto ai tutti i bambini e le bambine - conclude il vicepresidente Massimo Giammona – Il nostro punto di forza è la scuola calcio ed investiremo ancora di più su questi splendidi bambini. Vi aspettiamo numerosi al campo Archimede per farvi divertire”.

La scuola calcio è aperta a tutti i ragazzi delle seguenti categorie :

-Piccoli amici

-primi calci

- Pulcini

- Esordienti

- Giovanissimi

- E da quest’anno Under 19 (ragazzi dal 2004 al 2007)

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai numeri indicati nella locandina.