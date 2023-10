Domani Bovalino-Villaurea Monreale: prende il via il campionato del nuovo corso

Difficile esordio dei verdeazzurri nel campionato di Serie B edizione 2023/24

MONREALE, 13 ottobre – La passata stagione, con tutti i suoi travagli e tutte le sue difficoltà, è ormai da tempo alle spalle. Quella salvezza conquistata a Rosolini all'ultima partita di campionato, fa parte della storia del club.

Adesso bisogna guardare avanti, alla prossima stagione che prende il via domani e che promette di essere meno problematica di quella scorsa. E così, per il Villaurea Monreale, la società di calcio a 5 nata dall'unione di intenti dei due sodalizi, da domani si farà sul serio. E dopo le amichevoli della preparazione, da domani sarà quindi campionato. Quello di Serie B (Girone H).

L'inizio è già impegnativo, perchè si va a giocare a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, contro una squadra blasonata, che ha calcato pure i campi delle categorie superiori.

Ci sarà, pertanto, da fare massima attenzione e di disputare una partita di grande temperamento se si vorranno avere speranze di tornare da oltre lo Stretto con qualche punto in saccoccia.

Mister Gallo, ottimamente coadiuvato da mister Speciale, ha fatto le sue approfondite valutazioni e domani condurrà il gruppo che appare già carico e desideroso di fare bene.

La spedizione verde-azzurra partirà nel corso della mattinata alla volta di Bovalino, con dirigenti al seguito, con tante speranze, ma anche convinzione e con determinazione.

La partita, come si consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews. Palla al centro alle ore 18. Fischieranno Sebastiano Monaco della sezione di Acireale, Rolando Chiodo di quella di Catanzaro, cronometrista Riccardo Nadile della sezione di Locri.

