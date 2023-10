Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale cerca il riscatto contro il Città di Adrano

Debutto stagionale casalingo al Paladonbosco. Fischio d'inizio alle 15,30

MONREALE, 20 ottobre – La prima non è andata bene. Un po' per sfortuna, un po' per demerito. La trasferta in terra calabrese per affrontare il Bovalino nella partita d'esordio, nata tra mille speranze, si è conclusa nella maniera più amara.

Logico quindi capire come la voglia di riscatto in casa Villaurea Monreale sia davvero tanta. Muovere la classifica, dopo la falsa partenza di sabato scorso, sarebbe un'ottima iniezione di fiducia per il gruppo di mister Gallo, che ha certamente qualità e che lo ha dimostrato ampiamente nella partita d'esordio, ma che poi questa qualità deve tradurla in punti.

L'affare, però, non appare dei più semplici, perchè di fronte, al Paladonbosco (inizio ore 15,30) per la artita valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B (Girone H), arriva il Città di Adrano, che, sebbene sia una neopromossa, ha già mostrato un fior di biglietto da visita al debutto, rifilando ben otto gol alla corazzata Mistral Carini. Risultato che soltanto la partita di domani potrà essere letto come figlio della prestazione di una compagine di grande spessore o come la debacle contingente della squadra allenata da mister Toti La Bianca.

La formazione etnea, quindi, verrà a Palermo in cerca di conferme, ovviamente galvanizzata dalla squillante vittoria di una settimana fa.

Lo sanno bene i neroverdi salesiani che dovranno mettere sul piatto della bilancia quella determinazione e quel “killer-istinct” (ovviamente sportivo), che non hanno dimostrato a Bovalino.

Mister Gallo dovrà rinunciare (e questo è davvero un peccato) a capitan Abisso, forse il più in forma del gruppo, ingiustamente espulso sabato scorso e per questo appiedato (per un turno) dal giudice sportivo.

Chi andrà in campo, però, darà certamente il 100%, come lascia presagire la confortante intensità mostrata in allenamento nel corso della settimana.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews a partire dalle 15,25.

Fischierà una coppia di arbitri romani: Leonardo Pio Dattoli della sezione di Roma 1, secondo arbitro Marco Liuni (Roma 2). Cronometrista Christian Carrara della sezione di Marsala.