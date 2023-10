Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale si sblocca: battuto il Barcellona Futsal 2-0

Bastano i gol di Musso e Marotta per suggellare i primi tre punti per i salesiani

PALERMO, 28 ottobre –Lo slogan delle ultime settimane al Pala Don Bosco era sempre lo stesso: “Prima o poi, la ruota deve girare”. E se non ci dovesse pensare il vento, allora tocca ai ragazzi del Villaurea Monreale ribaltare le sorti di un inizio di stagione avaro di soddisfazioni.

A fare visita ai verdeazzurri oggi è stato il Barcellona Futsal, avanti di tre lunghezze in campionato dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Bovalino C5, già affrontato senza successo dal Villaurea Monreale.

Poco male: in Serie B ogni partita è una storia a sé stante, anche se pure oggi abbiamo assistito ad un copione simile alle ultime uscite dei ragazzi di mister Gallo. Rotazioni, gioco spumeggiante, decisioni prese dalla testa più che dalla pancia: tutti i pregi dei salesiani sono usciti oggi in questo pomeriggio di fine ottobre.

Il Barcellona Futsal, dal canto suo, non sembra nella sua migliore forma. Il migliore in campo degli ospiti è sicuro il portiere Miguel Morel, di origini argentine, che ha parato di tutto nel primo tempo. Se ai miracoli dell’estremo difensore avversario, aggiungiamo anche un palo pieno di Giannusa e una incredibile traversa presa da centrocampo da Di Simone, agli occhi dei tifosi verdeazzurri sembrerebbe di rivedere lo stesso andazzo delle ultime gare.

In realtà il Villaurea Monreale è solido, si difende bene, e sa come fare male agli avversari. La partita si apre sugli sviluppi di un’azione insistita di Musso, che grazie ad un ultimo scambio si ritrova davanti a Morel, fulminandolo. Il Barcellona non reagirà all’1-0 dei padroni di casa, che asseriranno il loro dominio anche nella ripresa.

Poche azioni per i messinesi, tante invece le palle sprecate dai salesiani. A chiudere la partita, però, è Pasqualino Marotta, che conquista di forza un pallone nella sua area di rigore, crea gli spiragli per una ripartenza mortifera che, con l’aiuto di Giannola, tramuta in gol.

Il 2-0 uccide mentalmente gli ospiti, che negli ultimi 120 secondi rimangono orfani di Sanchez, espulso dal duo arbitrale Barbagallo-Garratano. Saranno loro a fischiare tre volte, al termine di una gara magistrale da parte dei padroni di casa, che trovano i primi punti della stagione. Se la ruota è girata o meno lo si scoprirà nelle prossime puntate della stagione a tinte verdeazzurre, ma sicuramente questa vittoria è una boccata d’ossigeno per mister Antonino Gallo ed il suo instancabile staff, che possono festeggiare i primi tre punti dell’annata.