Domani Villaurea Monreale-Mazara Futsal: obiettivo rimettersi in marcia

Impegno difficile per i salesiani contro l'unica squadra imbattuta del torneo

MONREALE, 24 novembre – La buccia di banana lanciata per terra sabato scorso dal Drago Acireale ha provocato uno scivolone inaspettato ed ha causato al Villaurea Monreale la terza sconfitta in campionato, dopo le tre vittorie consecutive.

Normale pensare, quindi, che la voglia di riscatto sia tanta e con essa quella di tornare a mettere i tre punti in tasca. Chi certamente non sarà d'accordo è il Mazara Futsal, non certamente l'ultimo arrivato, che domani farà visita ai salesiani al Paladonbosco, nel match valevole per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B, Girone H.

La squadra allenata dal bravo Enzo Bruno, uno dei tecnici più preparati del campionato, è l'unica formazione imbattuta del torneo. I canarini, infatti, hanno fin qui conquistato tre vittorie ed altrettanti pareggi, raggranellando 12 punti, che li pongono al terzo posto della classifica, alle spalle della capolista Mistral Carini e dei calabresi del Soverato Futsal.

Si sa per certo, quindi, che domani ci sarà di fronte una signora squadra che ha come obiettivo minimo quello di allungare la striscia positiva. Tutta roba che Abisso e compagni conoscono bene. Starà a loro, quindi, mettere in campo quella “ferocia” (sportiva, of course) che non si è vista sabato scorso al PalaVolcan e che, probabilmente, avrebbe consentito ai verdeazzurri di tornare a casa da Acireale con qualcosa in tasca.

Mister Gallo sarà costretto a fare a meno di Lino Marotta e del lungodegente Cristian Cipolla. In compenso, però, ritrova Carmelo Giannusa, che non è ancora andato a segno, ma che si candida con forza a vincere la classifica degli assist-man.

In settimana l'intensità degli allenamenti è stata buona e la fiducia per la gara di domani, quindi, è d'obbligo, sempre nella consapevolezza della forza degli avversari, così come testimonia la loro buona classifica.

Il match sarà trasmesso, come sempre, in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 15. Fischierà una coppia laziale: Andrea Antagonista della sezione di Roma 2, Samuele Catalano di quella di Tivoli, cronometrista Vincenzo Cambria della sezione di Palermo.