Enduro, il monrealese Gennaro Utech si conferma campione italiano Junior

Per lui la terza affermazione di fila

GRADISCA D’ISONZO, 22 settembre – Il giovane Gennaro Utech ha vinto il titolo italiano minienduro categoria Junior. Il responso dopo le ultime due prove disputatesi a Gradisca d’Isonzo in Friuli, kermesse che ha visto grande protagonista non solo il pilota monrealese ma anche il collega messinese Pierpaolo Mosca, giunto secondo dietro Utech nella stessa categoria e terzo assoluto nella classifica finale.

Un motivo di grande soddisfazione per tutto il movimento siciliano che ha salutato con gioia anche l’ottavo posto assoluto nella femminile, per la palermitana Karola La Mantia, il quinto posto dell’etneo Alessandro Ferraro nei Debuttanti, il quattordicesimo dell’altro etneo Simone D’Agata nei Senior e l’ottavo del Motoclub Sicilia nella classifica a squadre. “Sono orglioso del titolo conquistato da Utech – ha detto il presidente regionale della Fmi Sicilia, Totò Di Pace – un risultato già dimostrato lo scorso anno e che conferma la crescita del nostro giovanissimo pilota”.

“Sono felicissimo – ha detto lo stesso Utech, classe 2009 che ha vinto per il terzo anno di fila l’Italiano e in tre classi diverse visti i precedenti successi nella Debuttanti e Cadetti -. Avevo dato di più il primo giorno di questo doppio appuntamento mentre ho gestito nel secondo per rischiare di meno visto che il terreno era insidioso e con il vantaggio accumulato potevo permettermi di controllare. Una strategia che ha pagato: fare meno errori possibili e portare a casa il campionato per la terza stagione di fila con un anno in meno rispetto agli avversari. E adesso mi concentrerò per l’ultima finale del campionato italiano Mx Junior a Ponte a Egola dove sono secondo”.

(fonte e foto: fmisicilia.it)