Barrel Racing, il monrealese Cristian Bonafede si conferma campione regionale

Adesso parteciperà al campionato italiano, in programma a Verona

Il piccolo monrealese Cristian Bonafede, che nel 2019 si era laureato campione regionale di barrel racing, domenica scorsa ha riconfermato il titolo relativo al 2020, aprendosi la strada per i campionati italiani che si terranno nella grande arena di Fiera Cavalli Verona.

Un risultato certamente apprezzabile, quello maturato al ranch "Al boschetto" di Partanna Mondello, alla luce dei tanti sacrifici del suo team e del suo trainer Felice Manganiello del ranger family horse di Monreale sono stati ampiamente ricompensati.

La corsa al titolo si era messa in discesa già nello scorso mese di agosto, quando, a Milazzo, provincia di Messina, si era aggiudicato la seconda tappa del campionato regionale.

Bonafede, campione regionale in carica, dopo la prima prova, disputata al ranch Boschetto di Partanna Mondello il 12 luglio scorso, in quella circostanza era riuscito ad imporsi nella seconda, nonostante un weekend caratterizzato da qualche imprecisione

Il giovane cavaliere monrealese fa parte della squadra di Monreale del Ranch Family Horse che si trova in via Ceraulo, a Villaciambra.