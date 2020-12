Danza, il monrealese Marco Brancatelli vince il concorso ''Christimas dance tour''

La manifestazione si è svolta in modalità online

MONREALE, 27 dicembre – Il monrealese Marco Brancatelli si è affermato come vincitore del concorso online “Christmas dance tour”, svoltosi da remoto a causa delle restrizioni per la pandemia. Scopo dell’iniziativa è stato quello di continuare a fare ballare bambini, giovani e adulti anche se in forma diversa, in questo periodo particolarmente difficile per ogni attività motoria.

Marco Brancatelli, fra i più talentuosi a partecipare, studente del liceo musicale di Palermo, allievo del maestro Salvatore Cambria, ha vinto il premio della critica nella categoria assolo over 16, per l’originalità, le tecniche di danza e l’interpretazione della scenografia. Il giovane monrealese si è inoltre distinto per oltre 5500 visualizzazioni, 1400 like, 300 condivisioni e oltre 100 commenti di apprezzamento. “Sono tanto felice – ha detto Marco – di avere partecipato a questa iniziativa, ma nello stesso tempo deluso per il fermo sportivo.

Ad ideare l’evento Dario Rosello, coordinatore tecnico e direttore regionale della scuola federale Fids e organizzatore del concorso online “Christmas Dance Tour”, ha detto: “L’idea è nata dal nulla, un concorso finalizzato a mantenere attivi i ragazzi che purtroppo si sono ritrovati chiusi in casa, associando la danza con la festa del Natale, per unirci in questo periodo