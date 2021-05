Scuola di ciclismo a Pioppo, gli organizzatori: ''Ultimi dettagli e poi pronti a partire''

A lavoro sul percorso, il progetto potrebbe partire già dalla prima metà di giugno

MONREALE, 27 maggio – Quasi tutto pronto per poter ufficialmente inforcare i pedali e partire. Il progetto inedito che vede l'ideazione di una nuova scuola di ciclismo, con sede a Pioppo, sta limando i dettagli per presentarsi pronta ai nastri di partenza.

E' quanto fanno sapere gli organizzatori che – impegnati al momento nella ridefinizione di un percorso che consenta ai futuri allievi un regolare e corretto svolgimento delle lezioni a cura di istruttori qualificati come Massimiliano Melodoro – contano di poter avviare l'attività già dalla prima metà di giugno, consentendo a chiunque (neofita o no) di poter vivere da vicino il mondo delle due ruote a pedali.

Un progetto che – fortemente voluto dal delegato sindaco per la frazione di Pioppo, Giuseppe D'Alcamo – ha già incontrato il parere positivo del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che si è detto entusiasta dell'iniziativa e pronto alla collaborazione qualora ce ne fosse bisogno. Come detto anche in un precedente articolo la scuola avrà luogo a Pioppo, in contrada Valle Tajo Casaboli, dove al momento dunque si sta studiando il percorso, delimitandone l'area con la creazione di salti e ostacoli. Il tutto dovrebbe essere pronto già da questo sabato.

A Monreale News le parole del delegato sindaco D'Alcamo, contento per il coordinamento con l'amministrazione comunale e per la natura del progetto: ''Ci tengo oltretutto a ringraziare sentitamente il presidente regionale della federazione ciclistica Diego Guardì''.