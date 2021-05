Danza moderna, la World Latin torna in pista: buoni i risultati

La gara si è disputata a Catania. LE FOTO

CATANIA, 29 maggio – Con il cuore pieno di speranza, e con lo sguardo rivolto verso una sospirata ripartenza, pian piano anche il mondo della danza torna alle sue attività tradizionali e riavvia gli appuntamenti da troppo tempo sospesi a causa del covid.

A questo stato di fatto non si è sottratta la World Latin di Monreale, che finalmente è tornata in pista, dopo quasi un anno e mezzo di silenzio, per le note restrizioni dovute alla pandemia.

Finalmente, quindi, e con entusiasmo gli atleti hanno disputato la loro prima gara, e scendendo in pista carichi di adrenalina, hanno saputo dimostrare che la voglia, la caparbietà non l'hanno persa, malgrado l'anno trascorso ai box.



La gara si è svolta a Catania il 25 maggio scorso, nella quale gli atleti hanno affrontato una giornata intensa di sfide, uscendone a testa alta. Soddisfatti i maestri Mirko e Sharon Cardì che puntano ancora in alto, preparando gli atleti per i prossimi campionati italiani, che si svolgeranno a luglio a Rimini.

“La World Latin - dicono in una nota –non ha mai abbassato la "saracinesca" perchè la scuola adotta tutte le misure di sicurezza, ampliando adesso le iscrizioni anche per i bambini e ragazzi non agonistici.

Questi i risultati:

Mirko e Giorgia " coppia 5 posto e 7 posto"

Intravaia Sofia "solo tema 1 posto"

Laura lo Biondo e Sofia Intravaia duo latin 1 posto

Laura Lo Biondo "solo latin 1 posto"

Aurora di Trapani e Sofia Zuccaro "duo latin 1 posto"

Di Trapani Giorgia "solo latin 5 posto"

Tumminello Milena "solo latin 1 posto"

Tumminello Milena e Patellaro Giulia "duo 1 posto cha cha e 5 posto samba"

Vaglica Giorgia "solo latin 3 posto e 5 posto"

Gruppo under 16 classe U "2 posto"

Gruppo under 12 classe C "3 posto"