Minienduro, buoni risultati della monrealese Karola La Mantia al campionato italiano

A Spoleto si sono svolte la terza e la quarta prova

SPOLETO, 16 giugno – Si sono svolte a Spoleto sui tracciati del mondiale enduro la terza e la quarta prova di Campionato Italiano Minienduro organizzate dal motoclub locale, guidato da Daniele Cesaretti.

Sul percorso di gara avente una lunghezza di circa 12 chilometri, completamente in fuoristrada, si sono confrontati e dati battaglia nello scorso weekend oltre 150 piloti provenienti da ogni parte d’Italia: e anche in questa occasione ha ben figurato la giovanissima monrealese Karola La Mantia, che si è piazzata nella classe femminile al quarto posto nella prova di sabato e al secondo in quella domenicale.

Con la sua Husqvarna 125 schierata dal Motoclub Tritone, nelle impegnative gare umbre Karola si è ancora una volta messa in particolare evidenza; dopo aver già ottenuto in ambito nazionale diversi risultati di rilievo, ottenendo anche alcuni podi, potrebbe per lei non essere lontano il momento di conquistare la prima vittoria.