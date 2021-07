Campionato Minienduro, in Piemonte la monrealese Karola La Mantia ancora in evidenza

Si è piazzata in terza posizione nelle due prove disputate

SEZZADIO (AL), 14 luglio – Il combattuto e appassionante campionato italiano motociclistico di Minienduro è terminato nello scorso weekend con la prova conclusiva che si è svolta a Sezzadio, in provincia di Alessandria, sotto la regia organizzativa del Moto Club “Fuoringiro” di Savona.

La prima speciale ad essere affrontata, dopo la partenza avvenuta alle ore 10 il sabato e alle ore 8.30 la domenica, è stata la “Enduro Test”; molto polverosa, ha impegnato i concorrenti su un percorso lungo cinque chilometri, prevalentemente su terra battuta; la seconda speciale, denominata “Airoh Cross Test”, era caratterizzata da un percorso particolarmente veloce e con parecchie curve, su un terreno erboso con alcune sezioni rese tecniche grazie all’aggiunta di piccoli ostacoli artificiali quali sassi e tronchi.



Anche in questa occasione, la giovanissima monrealese Karola La Mantia (Motoclub Tritone) con la sua Husqvarna 125 ha avuto modo di mettersi in evidenza, piazzandosi in terza posizione sia nella prima che nella seconda prova, a dimostrazione di una competitività che ormai appare decisamente consolidata.

Il doppio podio conquistato in Piemonte conferma che la quindicenne monrealese, dopo i brillanti risultati precedentemente ottenuti in campo regionale, sa farsi valere anche in ambito nazionale; nella classifica finale del campionato italiano Minienduro, ha conquistato il terzo posto nella categoria femminile.