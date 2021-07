Danza Sportiva, grandi risultati per la World Latin di Monreale ai campionati italiani

La manifestazione si è tenuta a Rimini nei giorni scorsi. LE FOTO

RIMINI, 26 luglio – La grande kermesse dei campionati italiani di Rimini Fids 2021 si è conclusa nei giorni scorsi in maniera eccellente per la scuola di danza World Latin di Monreale. Diversi i risultati di rilievo.

Grandissima soddisfazione per i maestri Mirko e Sharon Cardì, che, seppur così giovani, hanno un curriculum sportivo di grandissima caratura internazionale ed hanno sempre creduto nel loro progetto.

“La danza per i nostri ragazzi non si è mai fermata – affermano , nonostante il silenzio assordante che ha causato la pandemia e che abbiamo vissuto un po’ tutti, loro hanno continuato a vivere la loro passione ed esorcizzato il loro malessere psicologico non arrendendosi mai”.

Questi i risultati:

CAMPIONI ITALIANI 2021

???? ????? ????? ???? 17 ?????? ?

?? 95 ???? la spedizione monrealese si porta a casa una bella SEMIFINALE con Giorgia Minasola

finale Duo sincronizzato latin STYLE 15/16 B su 44 duo

????? ? ????? ?????? ?????

VICE CAMPIONESSE ????? ? ???? ??? ????????? ????????????? ?????? ? 15/16 ?? 17

MEDAGLIA DI BRONZO ????? ???? ????????? ??????? ?????? ? 15/16 ?? 15

VICE CAMPIONESSA ?????? ?????????? ????? ???????? 8/12 ?

CAMPIONI ITALIANI gruppo ????? ????? coreografico ?????? ? open

Le soddisfazioni arrivano, bravi ragazzi

Coreografia ?????? ?????

????? ????? ????????????? ?????? ? ????? 16

5 posto ??????? ????? su 23 gruppi

ᴄᴀᴍᴘɪᴏɴᴀᴛɪ ɪᴛᴀʟɪᴀɴɪ 2021

????? ? ??????? ????????

Semifinalisti danze latine Youth classe A su 74 coppie

Primo campionato latin STYLE show la mia RAFFAELLA CARRÁ Giorgia Vaglica nei primi 24 in Italia

VICE CAMPIONI ITALIANI

VICE CAMPIONESSA ITALIANA Sofia Zuccaro Latin STYLE show CATWOMAN 8/9 B

VICE CAMPIONE ITALIANO Giovanni Giaconia Latin STYLE show SUPER MARIO 13/14 A

semifinalista Giorgia Di Trapani latin STYLE show 10/12 B XENA

turno dei 24 Milena Tumminello latin STYLE show 10/12 B MALEFICENT