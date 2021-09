Danza latino-americana, la coppia Renda-Gambino argento ai campionati italiani assoluti

Il risultato consente ai ballerini della New Stars Dance di partecipare ai mondiali di Lipsia

FOLIGNO (PG), 18 settembre – Ancora risultati di prestigio per le scuole di ballo monrealese della New Stars Dance, che torna con un bottino degno di rilievo dai campionati italiani assoluti di danza sportiva, che si sono svolti nei giorni scorsi a Foligno, in provincia di Perugia.

La coppia formata da Rosario Renda e Santina Gambino (nella foto) allenata dal maestro Lorenzo Lo Presti, ha conquistato la medaglia d’argento aggiudicandosi il titolo di vice campione d’Italia nelle danze latino americane categoria “Professional Division”. Questo risultato regala alla coppia l’accesso diretto ai campionati del mondo che si terranno il 22 ottobre a Lipsia in Germania .

Un altro esordio della New Stars Dance è quello della coppia formata da Vincenzo Rizzo e Dalila Ganci che conquistano una strepitosa finale nella categoria 16/18 Internazionale, grazie alla conquista del 4° posto .