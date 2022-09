New Stars Dance, spopola sui social il video della serata monrealese: a breve possibile bis

Più di 100 mila utenti già lo hanno visualizzato. LE FOTO

MONREALE, 21 settembre – Dopo il grande successo della serata dello scorso 15 settembre, potrebbe essere ripetuto a breve l'evento dello spettacolo danzante di Nunzio Stancampiano e Joey e Rina, organizzato dalla New Stars Dance di Monreale.

L'evento è stato seguitissimo in piazza Guglielmo, dove i due maestri di fama internazionale, le cui esibizioni spopolano su YouTube, si sono esibiti davanti a diverse centinaia di persone. Il video, tra l'altro, girato proprio a piazza Guglielmo, è stato seguito da 106 mila utenti.

“Sono felicissimo di aver raggiunto questo magnifico traguardo – afferma il maestro di ballo della New Stars Dance, Lorenzo Lo Presti – non mi aspettavo così tanta gente. A breve ripeteremo l’evento migliorandoci in qualche dettaglio”.