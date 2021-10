Rombano i motori ai piedi del Duomo: la Targa Florio fa tappa a Monreale per la parte conclusiva dell’edizione 2021

Gli equipaggi della storica kermesse automobilistica hanno visitato la cittadina per il Trofeo Città di Monreale, prima di tornare a Palermo per la premiazione finale. LE FOTO

MONREALE, 17 ottobre - Il sole sorge, è una domenica come le altre, fresca e invitante come di consueto nelle prime mattinate d’autunno.

Oggi però è una giornata diversa, Monreale non si sveglia con il solito brusio della città che comincia ad attivarsi, ma con il rombo generato dai motori di centinaia di macchine - dalle supercar targate Ferrari fino alle macchine d’epoca - che cominciano a popolare le vie del paese.

La città quindi si ferma: è arrivata la Targa Florio, che per la sua edizione 2021, ha scelto di fare tappa a Monreale nell’ultimo giorno di corse, per svolgere il Trofeo Città di Monreale, quarta prova del Campionato Italiano Grandi Eventi, organizzato dall’AC Palermo, Automobile Club d’Italia e ACI Storico.

Il percorso odierno è partito dallo spiazzale dell’Università di Palermo, più precisamente davanti al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi.



Partenza ore 9, con i concorrenti che si sono diretti verso le stradine di San Martino delle Scale. Dopo aver percorso diversi chilometri tra i boschi soprastanti, le macchine si sono dirette successivamente verso Monreale, stanziandosi per un sostenuto lasso di tempo ai piedi del Duomo, dove i piloti e i loro co-piloti hanno potuto visitare la città di Guglielmo II e tutto il complesso monumentale.

Un’ottima occasione, per tutti i partecipanti alla corsa, di ammirare un Patrimonio UNESCO, soprattutto per i concorrenti stranieri, provenienti da tutti gli angoli del Mondo, dal Canada alla Spagna.



La corsa poi è ripresa, con tappa finale Villa Bordonaro ai Colli, dove alle 13:30 è prevista la premiazione dell’evento.

L’appeal generato dalla corsa ha spinto un grande numero di monrealesi, tra i quali anche il sindaco Alberto Arcidiacono, a riversarsi in piazza attorno alle macchine parcheggiate, per scattare foto e parlare coi protagonisti della competizione, che si è rivelata un successo come ogni edizione che, per i più appassionati e non solo, non può far altro che ricordare i bei vecchi tempi andati e i nomi di macchine e piloti leggendari scritti nella memoria di una corsa, a sua volta, ancora più leggendaria.