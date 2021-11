Taekwondo, il piccolo monrealese Samuele Basile bronzo al campionato regionale

Ha concluso al terzo posto nella categoria Cadetti. L’allenatore: “Non abbiamo dove allenarci”

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 8 novembre – Grande soddisfazione per il giovane monrealese Samuele Basile, che ieri ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati regionali di taekwondo, categoria Cadetti.

Il piccolo atleta (nella foto) gareggia per l’Asd Knock Out di Monreale ed ha disputato un’ottima gara presso il PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina.

“Un risultato – commenta il suo maestro Gianni Caprera – che arriva nonostante l’assenza di una palestra nella quale allenarci, perchè la nostra sede di allenamento, la scuola Guglielmo II di Aquino, è stata momentaneamente interdetta, lasciandoci fuori senza nessuna sede. Eppure siamo riusciti a conquistare il podio.I ragazzi e i bambini si allenano, tempo permettendo, presso il cementato di via fondo Pasqualino ad Aquino. Attendiamo una soluzione da parte del comune per garantire che gli atleti monrealesi possano continuare gli allenamenti in una sede adeguata. Le gare adesso si susseguono in tempi brevi speriamo in una soluzione immediata.