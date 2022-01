Ciclocross, il monrealese Filippo Noto e il suo allievo Domenico Lo Piccolo ai campionati nazionali

Le gare si disputeranno nel weekend in Friuli Venezia Giulia

MONREALE, 5 gennaio – Partiranno col cuore gonfio di speranza e ben consapevoli delle proprie possibilità il ciclista monrealese Filippo Noto e il suo allievo Domenico Lo Piccolo, che tenteranno di tenere alti i colori della Sicilia ai prossimi campionati italiani di ciclocross.

L’evento è in programma a Variano di Basiliano, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove si daranno appuntamento i migliori specialisti italiani della disciplina nel primo, ma più importante, appuntamento nazionale. Le gare si disputeranno dal 7 al 9 gennaio, a seconda della categoria e mettono in palio, come detto, il titolo tricolore. Filippo Noto arriva alla kermesse friulana forte del suo titolo regionale conquistato nella categoria “Master” e certamente vorrà dimostrare di avere tutte le carte in regola per ben figurare pure sul palcoscenico nazionale.

Domenico Lo Piccolo, palermitano, suo allievo, parte anch’egli con i gradi di campione regionale nella categoria “Esordienti primo anno” e anche lui va in Friuli per giocarsi le sue carte. Entrambi corrono per l'Europa ASD Areabici Recing Team.