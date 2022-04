Danza sportiva, ottimi risultati ai campionati regionali per la World Latin

Importanti riscontri per la società di Monreale dopo le difficoltà legate alla pandemia. LE FOTO

CATANIA, 5 aprile – Sei titoli regionali, tre piazze d’onore ed altri piazzamenti di prestigio. È questo il bilancio della World Latin, che domenica scorsa ha preso parte ai campionati regionali di danza sportiva che si sono tenuti a Catania.

La scuola monrealese, pertanto, è tornata in pista, per affrontare questo importante appuntamento, dimostrando come l’impegno non sia mai mancato, nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia.

“Abbiamo continuato a vivere la nostra passione – dice una nota della società – ed esorcizzato il malessere psicologico dei ragazzi non arrendendoci mai. Finalmente con entusiasmo gli atleti hanno fatto la loro prima gara, e scendendo in pista carichi di adrenalina, hanno saputo dimostrare che la voglia, la caparbietà non l'hanno persa. La World Latin non ha mai abbassato la "saracinesca" – prosegue la nota – perchè la scuola adotta tutte le misure di sicurezza, ed ampliando adesso le iscrizioni anche per i bambini e ragazzi non agonistici”.

Grandissima soddisfazione per i maestri Mirko e Sharon Cardì, che, seppur così giovani, hanno un curriculum sportivo di grandissima caratura internazionale, con la collaborazione del maestro Alessio Di Martino coreografo Hip Hop, Jazz/Funk/Contaminazione e di molte crew tra le più di spicco in Sicilia, tra cui la crew "BlackCats" e la maestra di danza classica e modern contemporary Giulia Tartamella della compagnia di danza Cotroneo, che hanno sempre creduto nel loro progetto. “Tutto ciò ci dà forza – conclude la nota – e attesta sempre di più che con il duro lavoro e con i sacrifici si riescono ad ottenere ottimi risultati.

Questi i risultati ottenuti:

CAMPIONI REGIONALI = Gruppo sincronizzato Latin Style classe C under 16

VICE CAMPIONI REGIONALI = Gruppo sincronizzato Latin Style classe U under 16

CAMPIONI REGIONALI = Gruppo Crew di HIP HOP classe C del Maestro Alessio Di Martino

CAMPIONESSA REGIONALE = Latin Style Show Aurora Di Trapani 8/9 B Harley Quinn

VICE CAMPIONESSA REGIONALE = Latin Style Show Elisa Di Salvo 8/9 B Frozen

CAMPIONESSA REGIONALE = Aurora Campanella danza Classica 8/12 A

CAMPIONESSA REGIONALE = Latin Style Show Giada Turdo 15/16 AS Harley Quinn

VICE CAMPIONESSA REGIONALE = Latin Style Show Milena Tumminello 13/14 B Maleficent

MEDAGLIA DI BRONZO = Latin Style Show Giorgia Di Trapani 13/14 B Xena

4° POSTO = Latin Style Show Giulia Patellaro 13/14 B Wonder woman

5° POSTO = Latin Style Show Caminita M. Chiara 13/14 B Mery Poppins

CAMPIONESSA REGIONALE = Freestyle Tecnica Alessandra La Torre 15/16 C

5° POSTO = Freestyle Tecnica Aurora Di Trapani 8/9 C

6° POSTO = Freestyle Tecnica Di Salvo Elisa 8/9 C