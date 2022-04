Minienduro, arrivano due podi per la monrealese Karola La Mantia nel campionato italiano

Le prime due prove si sono disputate a Pietramurata, in provincia di Trento

MONREALE, 7 aprile – È iniziata in maniera decisamente positiva la stagione agonistica 2022 per la giovanissima monrealese Karola La Mantia (nella foto), che quest’anno è impegnata insieme alla sorella (gemella) Valentina nel combattuto campionato italiano “Minienduro”.

Nella prima tappa della serie, che si è svolta nello scorso weekend sull’impegnativo tracciato di Pietramurata, in provincia di Trento, nella classe femminile Karola, sempre particolarmente veloce con la sua Husqvarna 125 a due tempi, è finita per due volte sul podio in altrettante gare, conquistando in entrambe la seconda posizione.

Peccato per Valentina, che ha purtroppo subìto una caduta nel corso della prima giornata della competizione, fortunatamente senza riportare particolari conseguenze: avrà senz’altro modo di rifarsi nelle prossime occasioni.

Il campionato a cui partecipano le gemelle si articola quest’anno su tre prove: dopo quella iniziale trentina, i successivi eventi sono in programma in Emilia Romagna (Gaggio Montano, 11-12 giugno) e nel Lazio (Graffignano, 9-10 luglio).

Karola e Valentina La Mantia fanno entrambe parte del “Motoclub Tritone”, che ha sede a Monreale ed è affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana.