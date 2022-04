Danza sportiva, Giada Turdo e Giorgia Minasola della World Latin sugli scudi a Porto Torres

Hanno partecipato “Sardinia International dance 2022- super Gran Prix IDO”

PORTO TORRES, 26 aprile – Arrivano ancora ottimi risultati per la World Latin di Monreale, impegnata nei giorni scorsi in Sardegna, a Porto Torres, al 20° “Sardinia International dance 2022- super Gran Prix IDO.

“La danza per i nostri ragazzi – afferma una nota della scuola di ballo monrealese – non si è mai fermata, loro hanno continuato a vivere la loro passione ed esorcizzato il loro malessere psicologico non arrendendosi mai. Finalmente con entusiasmo le atlete Giada Turdo e Giorgia Minasola fanno la loro prima gara di “duo latin” in sole due settimane di preparazione, scendendo in pista cariche di adrenalina ed hanno saputo dimostrare che la voglia, la caparbietà non l'hanno persa. Grandissima soddisfazione per i maestri Mirko e Sharon Cardì seppur così giovani hanno un curriculum sportivo di grandissima caratura internazionale.

Risultati:

Giorgia Minasola in LATIN style tecnica Adult 1

7 posto finale Rumba ?? 39

5 posto finale Paso Doble su 39

7 posto finale Jive su39

Giada Turdo in solo LATIN style tecnica Junior 2

8 posto finale Samba su 26

5 posto finale Cha Cha Cha su 29

7 posto finale Rumba su 26

6 posto finale Paso Doble su 26

5° posto Final Latin Show junior 2 Harley Quiin su 8

Duo Latin style sincronizzato

Giada e Giorgia nuovo Duo di Formazione Over17 classe A

3 posto ɪɴ Sᴀᴍʙᴀ-Cʜᴀ ᴄʜᴀ-Rᴜᴍʙᴀ /10

2 posto ɪɴ Pᴀsᴏ Dᴏʙʟᴇ /10

5 posto ɪɴ Jɪᴠᴇ / 10