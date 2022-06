Danza latino-americana, il monrealese Massimo Madonia campione italiano Under 21

Lo ha conquistato al Cinecittà World di Roma con Giada Altezza

ROMA, 6 giugno – C’è gloria anche per Monreale ai campionati italiani di danza latino-americana, che si sono svolti al Cinecittà World di Roma, dove Massimo Madonia, 19 anni, danzando con la palermitana Giada Altezza di 20, si è aggiudicato il titolo tricolore Under 21.

Una grandissima soddisfazione, quindi per la giovane coppia di ballerini, che difende i colori della scuola “Touch de Top Evolution” di Palermo ed è allenata dai maestri Ivan Casarubea e Tony Ingraiti. Soddisfazione, peraltro, che arriva dopo il recente 17° posto ottenuto ai campionati del mondo che si sono svolti a Blackpool, in Inghilterra, alla fine di maggio. In quella circostanza Madonia e Altezza avevano rappresentato l’Italia. A Roma, invece, sono stati fra i portacolori della Sicilia ed hanno prevalso su decine di altre coppie partecipanti. Entusiasti i giudici internazionali presenti alla manifestazione, che hanno positivamente valutato le prove della coppia di Cha-cha-cha, Samba, Rumba, Paso Doble e Jive.

Massimo e Giada, che fanno coppia pure nella vita, provengono da un lungo e faticoso percorso. Danzano insieme da cinque anni ed hanno ottenuto già diversi riconoscimenti, nonostante la giovane età.