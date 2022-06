Danza sportiva, sono cominciati i campionati italiani a Catania: buoni risultati per la World Latin

La manifestazione per la prima volta si tiene nella città etnea. LE FOTO

CATANIA, 15 giugno – Hanno preso il via lo scorso 10 giugno a Catania, dove si concluderanno il giorno 26 del mese i campionati Italiani 2022 di danza sportiva, che si svolgono nella città etnea per la prima volta nella storia.

La manifestazione è iniziata sotto i migliori auspici per la scuola di danza di Monreale “World Latin”, che ha portato a casa ottimi risultati, frutto della partecipazione di tante ragazze monrealesi che per la preparazione fanno tanti sacrifici allenandosi tutti i giorni con i loro maestri Mirko e Sharon Cardì

La World Latin, va ricordato, dà l’opportunità a tutti gli allievi di affrontare gare e competizioni nel modo più professionale, forte di un team di assoluto valore.

Questi i principali risultati:

4 posto su 7 gruppi gruppo sincronizzato latin style under 16 classe C Tiger Latin

Aurora Di Trapani Latin Style Tecnica

12esimo posto su 45 Soli Samba

12esimo posto su 45 Soli Cha Cha

7 posto ad un passo dalla finale su 45 Soli Rumba

10 posto su 45 Soli Jive

Elisa Di Salvo Latin Style Tecnica

14esimo posto su 45 Soli Samba

12esimo posto su 45 Soli Cha Cha

11esimo posto su 45 Soli Rumba

16esimo posto su 45 Soli Jive

Sara Violante Latin Style Tecnica 15/16 classe C

27esimo posto su 131 Soli Samba

20esimo posto su 127 Soli Cha Cha

9 posto su 118 Soli Rumba quasi a un passo dalla finale

30esimo posto su 106 Soli Jive

Sofia Zuccaro Latin Style Tecnica 10/12 classe C

11esimo posto su 202 soli Samba

13esimo posto su 198 soli Cha Cha

16esimo posto su 166 soli Rumba

13esimo posto su 140 soli Jive

Giulia Patellaro Latin Style 13/14 classe C

63esimo posto su 159 Soli Samba

64esimo posto su 159 Soli Cha Cha

65esimo posto su 159 Soli Rumba

83esimo posto su 159 Soli Jive