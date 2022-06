Tante soddisfazioni per la World Latin di Monreale agli assoluti di danza sportiva

La manifestazione si è svolta a Catania. LE FOTO

CATANIA, 28 giugno – La World Latin di Monreale si conferma fra le scuole di danza top nel panorama nazionale e chiude il bilancio dei campionati assoluti con un bottino ricco di soddisfazioni.

La manifestazione si è svolta a Catania, per la prima volta nella storia ed ha riservato tante note liete alla società monrealese, che arrivano al termine di un duro periodo preparatorio, fatto di impegno e di sacrifici, che adesso, però, fortunatamente, sono stati ripagati. I maestri Mirko e Sharon esprimono soddisfazione, invitando i propri allievi ad un impegno sempre maggiore.

La World Latin chiude i Campionati Italiani 2022 con i seguenti risultati:

Latin style sincronizzato PG under 16 classe U

Finalisti 5 posto su 19 gruppi di alto livello = Giovanni Giaconia, Giorgia Di Trapani, Giada Turdo, Giorgia Minasola

Milena Tumminello = su 75 atlete categoria 13/14 B si è conquistata il 20esimo posto

Giorgia Di Trapani =su 66 atlete categoria 13/14 B si è classificata al 28esimo posto

Giulia Benvenuto = su 186 atlete categoria over 17 B si è classificata nei primi 90

Milena e Giorgia = Duo sincronizzato 13/14 B = 11esimo posto

Giada Turdo = latin style tecnica 15/16 A su 35 atlete 9 posizione

Giorgia Minasola = latin style tecnica over 17 A su 72 atlete 16esima posizione

Giorgia e Giada = Duo sincronizzato over 17 A su 35 atlete 5 posto

Aurora Di Trapani = primo campionato per lei juvenile 8/9 Freestyle tecnica 4 posizione

Alessandra La Torre = primo campionato per lei 15/16 C Freestyle tecnica 5 posizione

Elisa di Salvo = primo campionato per lei Juvenile 8/9 C Freestyle tecnica semifinale