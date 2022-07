Ciclismo, il monrealese Flavio Madonia fa suo il ''Circuito delle Terme''

La gara metteva in palio il titolo di campione regionale "Amatori" su strada

TERMINI IMERESE, 4 luglio – Arrivano buone notizie da Termini Imerese per lo sport monrealese, dove Flavio Madonia si aggiudica il “Circuito delle Terme”, gara a a circuito sulla distanza di 60 chilometri.

La kermesse si è disputata sul rinnovato asfalto di Termini Imerese ed ha visto per il secondo anno consecutivo la Giornata Azzurra indetta da Federciclismo Sicilia per le categorie U/D Esordienti ed Allievi ed affidata alla ASD Sport Web Sicilia.

Madonia, monrealese, figlio di Luciano che fa l’elettrauto, difende i colori della ASD Equipe Sicilia Multicar Gruppo Amaru ed ha fatto sua una gara molto combattuta sin dall'inizio. Ha provato ad uscire dal gruppo tante volte, poi grazie all'aiuto di alcuni compagni, all'inizio della salita è riuscito a fare un po’ di selezione, quella che si è rivelata decisiva, aumentando l'andatura e portandosi in testa, fino a quando è riuscito a spuntarla.

L’evento era atteso anche dagli Amatori (Donne e Uomini di tutte le categorie). Il programma prevedeva infatti l’assegnazione della maglia di campione regionale Amatori su strada FCI, per cui era lecito aspettarsi, come poi è stato, una nutrita partecipazione di tanti appassionati provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione è stata organizzata dalla ASD Sport Web Sicilia e dalla ASD Montepellegrino Special Team.