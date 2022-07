Equitazione, la giovane monrealese Viola La Fiora alle finali nazionali delle ''Ponyadi''

Rappresenterà la Sicilia alla kermesse di Arezzo, in programma dal 31 agosto al 3 settembre

MONREALE, 22 luglio – Anche Monreale sarà presente quest’anno alle finali nazionali delle Ponyadi 2022 che si terranno ad Arezzo 31 agosto al 3 settembre.

Viola La Fiora, 12 anni, dell’Ares Equitazione di Palermo, dopo aver conquistato poche settimane fa a Villa Pensabene (Palermo) il titolo di campionessa regionale della categoria LBP70- C con il suo Pony “Vanessa”, ha staccato domenica scorsa a Modica il pass per le finali nazionali. Rappresenterà la Sicilia ad Arezzo, sotto l’attenta guida della sua istruttrice Silvia Florio, anch’essa di Monreale.

Grande soddisfazione per papà Giuseppe e mamma Anna che saranno al fianco della loro campionessa per vivere questa splendida esperienza, che sarà certamente una bellissima festa dello sport.

Alla piccola Viola formuliamo il più caloroso “in bocca al lupo” per questa nuova ed entusiasmante avventura”.