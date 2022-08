Asd New Gi.Ca, parte il progetto ''Muoversi razionalmente in estate''

Si tiene presso la palestra della scuola Morvillo

MONREALE, 24 agosto – La Aasd New Gi.Ca. Monreale è lieta di annunciare l’attivazione del progetto “Muoversi razionalmente in estate”, aperto a tutti i giovani del Comune di Monreale e delle zone limitrofe.

La Asd New Gica con questo progetto si propone di attivare tutti quei gruppi muscolari tralasciati per molto tempo causa Coronavirus. Il progetto che si svilupperà per tre impegni settimanali presso la palestra annessa alla scuola Francesca Morvillo a partire da oggi e fino a tutto il mese di settembre, prevede lezioni di pallatamburello, ginnastica a corpo libero, fondamentali di pallavolo, ginnastica per la mobilizzazione delle articolazioni, potenziamento dei principali gruppi muscolari, tanta psicomotricità, il tutto eseguito sotto forma ludica e senza contatti fisici. La partecipazione per i giovani non tesserati è assolutamente gratuita. Secondo appuntamento quindi venerdì 26 alle ore 17:30 presso la palestra Francesca Morvillo.