Minienduro, con le gemelle La Mantia la Sicilia ai vertici del Trofeo delle Regioni ''Felice Manzoni''

Grande prova delle giovani rappresentanti monrealesi

RAPINO, 12 settembre – E’ andato in archivio l’appassionante weekend dedicato ai “minienduristi”, che si sono ritrovati da tutta Italia nel suggestivo borgo abruzzese di Rapino, che si è trasformato per due intense giornate nella “capitale del minienduro”.

Accompagnate dai rispettivi capi-delegazione, le varie rappresentative regionali sono partite dal parco chiuso, collocato nei pressi dello stadio comunale invaso dalle oltre 200 moto che si sono sfidate lungo le due spettacolari prove speciali in programma, entrambe della lunghezza di circa 3500 metri.

iù che raddoppiata quest’anno la partecipazione femminile al combattuto trofeo; ad avere la meglio è stata per la seconda volta consecutiva la formazione siciliana, che con le velocissime gemelle monrealesi Karola e Valentina La Mantia (Husqvarna) ha strappato la vittoria proprio all’ultimo giro alle venete Emy Forest (KTM) e Roberta Gallina (Husqvarna), che si sono così dovute accontentare del secondo posto in classifica; terza piazza per la squadra ligure formata da Athena Magliolo e Francesca Versaci (Husqvarna).