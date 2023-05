Danza moderna, un successo la due giorni di formazione organizzata da ''La Maison de la Danse''

Per le allieve hanno l’occasione per studiare per studiare con il maestro Manolo Casalino. LE FOTO

MONREALE, 7 maggio – L’Asd La Maison de la Danse, diretta da Giuliana Tusa e Sabrina Conoscenti ieri e oggi ha organizzato una “Due-giorni” di formazione dedicata alla danza moderna.

Numerose le allieve che hanno partecipato con grande entusiasmo all’evento. Questa per loro, un’importante occasione per studiare con il maestro Manolo Casalino, regista, coreografo, insegnante e ballerino, la cui quarantennale esperienza gli ha permesso di diventare un punto di riferimento nel mondo della danza.

Riconosciuto inoltre, un Talent Scout per natura, ha concesso l’opportunità alle allieve de La Maison de La Danse, di studiare e approfondire la disciplina, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche attraverso la creazione di splendide coreografie.

Una “Due-giorni” intensa ed emozionante, che si è conclusa con il riconoscimento di borse di studio per la partecipazione allo “Stage Summer Danse Camp” che si terrà dal 30 giugno al 2 luglio a Roma con insegnanti e coreografi di fama internazionale, tra i quali Emanuel Lo, nonché professore di Hip-Hop della famosa trasmissione televisiva “Amici”.

La Maison de La Danse ASD, sin dalla sua costituzione, e oggi nuovamente più che mai, si fa promotrice di eventi, di proposte progettuali e di sinergie territoriali, affinché, attraverso la costante proposta dello sport ai ragazzi e ai giovani, siano promossi, nel territorio in cui opera, tutti quei valori che possano contribuire alla crescita personale e/o collettiva, puntando sempre più ad essere riconosciuta come elemento propositivo di sani principi per l’intera Comunità.