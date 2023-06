Body building, il monrealese Francesco Faraci vola ai campionati italiani di Roma

Si è qualificato nello scorso weekend al termine del campionato Sud Italia, che si è svolto a Catania

CATANIA, 13 giugno – C'è gloria anche per il 43enne monrealese Francesco Faraci ai campionati del Sud Italia IFBB di body building, disputatisi nello scorso weekend a Catania, che gli sono valsi la qualificazione ai prossimi assoluti di Roma.

Nella città etnea Faraci ha concluso al primo posto nella categoria Over 40, chiudendo pure al terzo posto nella categoria assoluta al di sotto dei 90 chili. Adesso, come, detto, alla luce di questi ottimi risultati, avrà la possibilità di presentarsi al campionato italiano, che si disputerà dal 30 giugno al 1° luglio al Marriot Hotel di Roma. L'evento catanese era organizzato dalla Fit Italy ed ha visto la partecipazione di circa 270 body builder. Faraci si è imposto precedendo nella classifica finale Salvatore Costa e Rosario Fontanarosa.

Faraci, è un vecchio appassionato di questa disciplina che pratica da circa 27 anni, anche se soltanto da tre gareggia a questi livelli. Adesso rappresenterà il suo team guidato da Filippo Masucci e più in generale tutta la comunità monrealese alla kermesse nazionale nella capitale.