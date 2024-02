Karate, i monrealesi Pierluigi Costa e Filippo Maria Madonia ai campionati italiani

La manifestazione si svolgerà fino a domenica prossima a Roma

MONREALE, 1 febbraio – Dopo avere superato brillantemente la fase regionale, i monrealesi Pierluigi Costa e Filippo Maria Madonia, appartenenti alla Real Società guidata da Mauro La Grassa (nella foto), hanno ottenuto l’accesso al campionato italiano della categoria Seniores.

La manifestazione si terrà a partire da oggi e fino a domenica 4 febbraio sul prestigioso palcoscenico del centro olimpico di Roma. I partecipanti sono 128, tra cui ci sono tanti professionisti del gruppo sportivo delle Forze Armate. Il maestro Marco La Grassa, oggi cintura sesto Dan, con l’incarico di delegato provinciale per il settore karate della Fijlkam, inoltre ricorda che la suddetta federazione oltre ad essere riconosciuta ed essere parte integrante del Coni, racchiude tutti gli sport da combattimento. L’inizio delle gare è in programma per domani alle ore 11,45.