Pattinaggio, la monrealese Sofia Arrigo campionessa regionale di Speed Slalom

Si è classificata pure seconda nel Roller Cross. A luglio parteciperà ai campionati italiani

ACIREALE, 9 maggio – Si sono svolti dal 3 al 5 maggio ad Acireale i campionati regionali di Inline Freestyle dove la monrealese Sofia Arrigo si è confermata campionessa nella specialità Speed Slalom e vice campionessa nella specialità Roller Cross.

Già qualificatasi dall’interprovinciale per le gare nazionali di Speed Slalom facendo il miglior tempo, Sofia si riconferma unica partecipante per la Sicilia per lo Speed Slalom vincendo l’oro alle regionali per la quinta volta di fila. L’atleta della Roller Academy ASD si è qualificata oltre che nelle suddette specialità, anche nel Classic Slalom singolo e le Slide e la squadra di Marco Rinaldi, che ha avuto il maggior numero di atleti a podio si è aggiudicata il titolo di squadra campione di regione.

A Sofia l’augurio di continuare a crescere nello sport con un in bocca al lupo per le gare nazionali che quest’anno si svolgeranno finalmente in Sicilia, a Catania nel prossimo mese di luglio.