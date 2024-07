Enduro, il monrealese Matteo Modica trionfa a Sommariva Perno e conquista il campionato italiano

Il giovane talento, figlio d’arte, è ormai una presenza costante nel panorama internazionale. LE FOTO

SOMMARIVA PERNO (CN), 23 luglio – Dominando una gara resa difficile dalla pioggia battente, il giovane monrealese Matteo Modica vince la sesta prova del campionato italiano di Enduro regolarità nella classe T80 e conquista il titolo nazionale con una giornata di anticipo.

Matteo Modica, giovane promessa dell'enduro monrealese, scrive, quindi una nuova pagina di storia nel campionato italiano di Enduro regolarità.

La gara, che si è svolta a Sommariva Perno, in provincia di Cuneo, ha visto oltre 280 partecipanti da tutta Italia sfidarsi in una competizione che è iniziata sotto il sole per poi concludersi sotto una pioggia torrenziale.

La giornata si era aperta con condizioni climatiche perfette, che avevano consentito ai piloti di esprimere al meglio le loro capacità tecniche e la loro velocità. Tuttavia, la pioggia improvvisa del pomeriggio ha reso il percorso estremamente insidioso, mettendo a dura prova anche i piloti più esperti. In questo contesto, Matteo Modica ha dimostrato una padronanza e una tenacia fuori dal comune, riuscendo a lottare anche nelle prime posizioni della classifica assoluta con una moto di piccola cilindrata.

In sella alla sua fidata TM80 ben curata dalla Tecnomoto di Salvo Arcuri, il portacolori del Moto Club Tritone, gemellato con il Regolarità 70, Matteo, sotto l’occhio vigile del DS Giuseppe Di Pace, ha affrontato il cross test con precisione chirurgica, evitando qualsiasi errore che potesse compromettere la sua gara. L'enduro test, reso ancora più impegnativo dalla pioggia all’ultimo giro, è stato superato con caparbietà e concretezza, caratteristiche che contraddistinguono il giovane pilota monrealese.

La vittoria di Matteo del campionato non è solo il coronamento di un percorso che papà Totò e mamma Patrizia hanno accompagnato per anni, è anche la grande preparazione tecnica e la silenziosa tenacia che spesso non si legge nel gentile e sincero sorriso di Matteo, ma poi dentro le prove speciali viene fuori prepotente portando a casa un titolo italiano persino con una gara d'anticipo, grazie a una performance impeccabile, quattro vittorie un secondo ed un terzo posto, Matteo è riuscito a staccare nettamente i suoi avversari. La sua determinazione e il suo talento sono stati evidenti in ogni gara, dimostrando che il successo non è stato frutto del caso, ma di un duro lavoro e di una preparazione meticolosa.

Ma le sfide per Matteo non sono finite qui. L'ultimo appuntamento del Campionato Italiano si terrà il 29 settembre a Città della Pieve, in provincia di Perugia, e sarà valido anche come ultima prova del Campionato Europeo Enduro Vintage. Questa competizione rappresenta un'occasione importante non solo per Matteo, ma anche per altri talenti monrealesi come suo padre, Totò Modica, e Enrico Terruso, che saranno anch'essi impegnati nella gara, dopo la trasferta in Polonia del 10 e 11 agosto, Matteo ed Enrico partono favoriti visti i risultati della prima prova che di svolta in Francia a maggio, gli stessi piloti ci rappresenteranno al Campionato del Mondo (Six Day Vintage Trophy ), che si svolgerà in Italia a Camerino dal 4 al 7 settembre, dove si sfideranno con 440 piloti provenienti da tutte le nazioni.

La presenza di Matteo nel panorama europeo e mondiale dell'enduro è un segnale chiaro del suo talento e delle sue ambizioni. La vittoria a Sommariva Perno è solo l'inizio di un percorso che potrebbe portarlo a trionfare anche a livello internazionale. La sua preparazione, il suo spirito di sacrificio e la sua passione per questo sport sono le armi vincenti che gli permetteranno di affrontare con successo le sfide future.

Matteo Modica ha dimostrato che, con determinazione e impegno, i sogni possono diventare realtà. Il suo trionfo nel campionato italiano di Enduro regolarità classe T80 è un esempio per tutti i giovani piloti che aspirano a raggiungere il vertice del motociclismo. Con il supporto del Moto Club Tritone e del Regolarità 70, Matteo è pronto a scrivere nuove pagine di successi nel mondo dell'enduro.