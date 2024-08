Enduro, monrealesi Terruso e Modica trionfano in Polonia

È un trionfo siciliano nell'Enduro Vintage. LE FOTO

KIELCE (POL) , 14 agosto – L'Enduro Vintage europeo ha regalato un altro weekend di emozioni intense grazie alle straordinarie performance di Enrico Terruso e Matteo Modica.

Il 10 e 11 agosto, a Kielce, in Polonia, si sono disputate la seconda e la terza prova del campionato, e i due siciliani hanno ribadito la loro superiorità, già emersa nella tappa inaugurale di Cabasse, in Francia, a maggio.

I tracciati di Kielce, noti per la loro complessità tecnica, hanno messo a dura prova i piloti accorsi da tutta Europa. Il sabato si è aperto con 6 prove speciali, seguite da 8 speciali ancora più impegnative la domenica. Le forti piogge che hanno preceduto il weekend di gara hanno reso il terreno fangoso e insidioso, aumentando notevolmente la difficoltà dei percorsi. Tuttavia, queste condizioni non hanno impedito ai nostri piloti di brillare.

Enrico Terruso, in sella alla sua Cagiva meticolosamente preparata dalla Violetti Factory, ha dettato legge nella categoria Expert fino a 125 cc. Enrico ha portato a casa la vittoria in entrambe le giornate di gara, imponendosi anche nella classifica assoluta, dove ha conquistato il secondo posto. Grazie a queste prestazioni, Terruso mantiene il punteggio pieno nella classifica generale del campionato, confermandosi come uno dei principali contendenti al titolo.

Matteo Modica non è stato da meno, facendo valere la sua esperienza nella categoria Classic fino a 125 cc. In sella ad una Puch 125 preparata dalla Vernagallo Racing, Matteo ha replicato il secondo posto già conquistato in Francia. La sua abilità nel navigare i tratti più impegnativi del percorso e la sua costanza gli hanno permesso di mantenere un ritmo elevato, consolidando la sua posizione tra i migliori piloti del campionato.

Un’altra storia di rilievo è quella di Totò Modica, che ha dovuto affrontare qualche imprevisto lungo il percorso che lo ha relegato al quinto posto. Ma nella seconda giornata, ha mostrato un gesto di grande sportività, fermandosi a soccorrere un giovane pilota in difficoltà, perdendo così 3 minuti preziosi che lo hanno relegato all’ottavo posto.

Nonostante queste battute d’arresto, Totò ha mantenuto tempi di tutto rispetto nelle prove speciali, che lo avrebbero collocato al quarto posto nella categoria Classic fino a 250 cc, a bordo di una piccola Puch 175 messa a disposizione dalla scuderia Di Pace.

L'assistenza tecnica ai piloti del Moto Club Tritone e Regolarità 70, gemellati per l’occasione, è stata garantita dal team di supporto composto da Antonino Terruso, Aldo Monella e il veterano Daniele Di Prima. Tra gli altri protagonisti del fine settimana spiccano Gerardo Monella e Carlo Vella, che hanno concluso rispettivamente al secondo e quarto posto nella categoria Expert fino a 250 cc, dimostrando anch'essi grande abilità e determinazione.

Il prossimo grande appuntamento per i nostri campioni è fissato dal 4 al 7 settembre a Camerino, dove si terrà il prestigioso Six Day Enduro Vintage, il campionato mondiale a squadre. Enrico e Matteo faranno squadra con il pugliese Gianluca Caroli, mentre Totò Modica si unirà allo spagnolo Jordi Riera e a Mario Sicari. Le sei squadre iscritte, coordinate dal direttore sportivo Giuseppe Di Pace, sono pronte a dare il massimo in una sfida che si preannuncia epica. L'entusiasmo è alle stelle, e i riflettori sono puntati su Camerino, dove i migliori piloti dell'enduro vintage si daranno battaglia per il titolo mondiale. Per quanto riguarda l’europeo i prossimi appuntamenti sono il 29 settembre in Italia a Città della Pive (PG) e il 2 e 3 Novembre a Sant Mateu in Spagna.