Taekwondo, il monrealese Gaetano Cirivello vola ai campionati mondiali

Gaetano Cirivello

Vestirà la maglia azzurra nella categoria 55 kg juniores

MONREALE, 21 settembre – Il monrealese Gaetano Cirivello parteciperà ai campionati mondiali di taekwondo, che si svolgeranno a Chuncheon, in Corea del Sud dal 1° al 6 di ottobre prossimo e vedranno l’atleta indossare la prestigiosa maglia azzurra della nazionale Italiana nella categoria – 55 kg Juniores.

Questo traguardo – si legge in una nota – rappresenta l’ennesimo riconoscimento per il giovane atleta, che ha già ottenuto risultati di rilievo, tra cui il titolo di vice campione europeo club 2024, conquistato in Albania nel mese di giugno. Inoltre l’atleta ha guadagnato l’accesso a due eventi di grande rilevanza: l’Europeo Under 21 e il Gran Prix. Un ringraziamento particolare va alla ASD Taekwondo Sport Academy al maestro Marco Pitti e a tutto il suo staff.