Enduro, l’intramontabile Totò Modica e il figlio Matteo mettono tutti in fila al “Vintage Enduro European Championship”

Ad imporsi anche Enrico Terruso, che completa il successo dei monrealesi. LE FOTO

CITTA’ DELLA PIEVE (PG), 3 ottobre – Immersi nei paesaggi suggestivi dell'Umbria, domenica scorsa, 29 settembre, i piloti del Campionato Italiano di Regolarità hanno scritto l'ultimo capitolo di una stagione indimenticabile a Città della Pieve.

La gara, valida anche come penultima tappa del Vintage Enduro European Championship, ha visto 230 partecipanti sfidarsi in un percorso che ha esaltato le loro abilità e la bellezza del territorio.

Il weekend ha preso il via con la prova di accelerazione del sabato, per poi entrare nel vivo con il Cross Test e l’Enduro Test della domenica. Un terreno perfetto, reso ancora più avvincente dalla pioggia del venerdì notte, ha creato condizioni ideali per una competizione che ha messo in risalto il talento dei piloti, ma anche la grinta e la determinazione dei protagonisti. Proprio tra questi, i monrealesi hanno brillato.

A guidare la carica, il ritorno di Totò Modica, una vera leggenda del settore. Dopo oltre 20 anni di assenza in cui Modica si è dedicato alla crescita del settore giovanile Minienduro, quest’anno è tornato in sella con la maglia del M.C. Regolarità 70 conquistando la vittoria nella Classic UP 250. Questo successo lo proietta al quarto posto nella classifica generale europea, nonostante il ritiro nella prova francese. Modica ha inoltre concluso con un meritatissimo terzo posto nel campionato italiano nella classe D4, in sella a una Puch 175 del Team Di Pace, preparata magistralmente dalla Tecnomoto di Salvo Arcuri.

Ma il successo della famiglia Modica non si ferma qui. Matteo Modica ha dominato nella Classic UP 125 con la maglia del M.C. Tritone, portando a casa anche la Classe X2 del Campionato Italiano con una Puch 125, preparata dalla Vernagallo Racing. Matteo è già campione italiano della T80 con una gara d’anticipo e guida saldamente la classifica del campionato europeo, mostrando che il talento è di famiglia.

A completare il trio vincente, Enrico Terruso del M.C. Tritone ha trionfato nella Open UP 125 con la sua Cagiva, preparata dalla Violetti Factory, mantenendo il comando del campionato europeo con punteggio pieno.

Oltre ai nostri monrealesi, anche altri piloti del M.C. Regolarità 70 hanno ottenuto ottimi risultati all’europeo, tra cui Totò Zambuto, mitico pilota di Rally tornato alle due ruote, ha vinto la Expert Over 125, Carlo Vella, vincitore assoluto dell’accelerazione, chiude II° nella Open UP 250 vinta da Gherardo Monella ormai stabile sotto la nostra tenda; invece, nel campionato italiano Giuseppe Gallino chiude in II° posizione nella D6 mentre in V° posizione nella D5 troviamo lo spagnolo Jordi Riera entrambi sulle bellissime Puch di Daniele Di Prima che garantisce un’assistenza impeccabile a tutto il team che segue su tutti i campi di gara, coadiuvato dal D.S. Giuseppe Di Pace. Peccato per Massimo Antonucci che si è dovuto ritirare per un problema elettrico.

Al di là della competizione, ciò che rende speciale questo campionato è il clima di fratellanza e scambio culturale. Dopo il successo della tappa di Monreale nel 2023, il paddock, ormai chiamato, "Ristorante Cettina e Giuseppe Di Pace" è diventato una meta ambita dai piloti di tutte le nazioni, attratti non solo dalle vittorie ma anche dalle delizie culinarie siciliane: dai cannoli alla cassata, fino al mitico panino con la milza, il tutto accompagnato da ottimi vini. Gli scambi gastronomici con le specialità francesi, polacche, tedesche e spagnole rendono ogni tappa un'esperienza indimenticabile.

L’ultimo atto del campionato europeo si terrà il 2 e 3 novembre in Spagna, a San Mateo. I piloti spagnoli anticipano una gara impegnativa, ma i nostri campioni non si faranno trovare impreparati. Con grinta, passione e la voglia di primeggiare, sono pronti a dare battaglia per portare a casa il miglior risultato possibile.

Non c'è due senza tre, e Monreale è pronta a riscrivere la storia ancora una volta.