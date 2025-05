Il monrealese Samuele Prestigiacomo campione d’Italia di “eSerie A Goleador” su Play Station

Ha trionfato nei playoff di Napoli con il nick “Samugamer_07”

NAPOLI, 18 maggio – Il monrealese Samuele Prestigiacomo, 18 anni il mese prossimo, è il nuovo campione d’Italia “eSerie A Goleador”, la competizione calcistica che si gioca sulla piattaforma della Play Station.

Prestigiacomo (nella foto), che gioca col nick “Samugamer_07”, alla guida del Torino FC eSports ha battuto in finale l’SSC Napoli eSports di Danilo "Danipitbull" Pinto.

Samugamer 07, alias Samuele Prestigiacomo, è un giocatore professionista di calcio virtuale che rappresenta il Torino nella eSerie A. si è laureato, quindi, campione d'Italia nella eSerie A 2025, vincendo il campionato su EA Sports FC 25. Ha anche giocato nel Gruppo A della eSerie A 2025, vincendo con 13 punti.

La due giorni delle Finals, nella prestigiosa cornice del Comicon di Napoli, era iniziata con i Play Off, che hanno visto Juventus, Roma Esports, SSC Napoli eSports, Venezia FC eSports, Genoa Esports, Cagliari Calcio Esports, Torino FC eSports e Parma Esports conquistare il passaggio del turno e accedere alle Final Eight. In particolare la grande sorpresa della prima giornata è stata l’eliminazione dei campioni in carica dell`AC Monza Team eSports di Lucio "Hhezers" Vecchione ad opera della Roma di Luca "Luconegua" Guarino.

Il percorso delle Final Eight ha portato alla finalissima tra Torino FC eSports e SSC Napoli eSports, vinta dai granata con il risultato di 4 - 3.

“La stagione 2024/25 della eSerie A si è conclusa nella splendida cornice del Comicon di Napoli, confermando ancora una volta il successo e l’entusiasmo che questo progetto ha saputo generare fin dalla prima edizione, cinque anni fa – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo. – Complimenti al Torino FC eSports e a tutti i Club e i Player che hanno dato vita a una competizione bella e avvincente. Gli esports rappresentano il linguaggio elettivo dei giovani perché uniscono la grande passione delle nuove generazioni per il calcio con l`interazione che solo il mondo dei videogiochi sa creare.

Proprio per questo motivo continueremo a investire nella eSerieA per continuare a coinvolgere e appassionare le nuove generazioni di ragazzi attraverso la magia dei nostri club e del nostro campionato. Un ringraziamento particolare va a Goleador e a tutti i partner che ci stanno seguendo in questa splendida avventura”.