Calcio a 5: Serie C1. Dopo il successo sul 3M, l’Atletico Monreale vuole replicare contro il Leonforte

Si gioca domani al PalaCanino alle ore 18.15

MONREALE, 29 novembre – In casa Atletico è tempo di replicare ciò che è stato fatto meno di una settimana fa in casa del 3M, dopo quella vittoria di peso e di larga misura per 9-3 giocata egregiamente da tutti e che ha sicuramente dato morale, dopo diverse gare sotto le aspettative.

Ma forse non sará così semplice, perché, è opinione comune, che la partita più difficile sia sempre quella successiva. Da tenere in considerazione ci sarà inoltre, un’altra cosa: la vittoria squillante sul 3M, una delle formazioni più accreditate della categoria, ha regalato ovviamente tanta euforia. La speranza è che non sia troppa, perché un atteggiamento sbagliato potrebbe costare caro, contro qualsiasi avversario che non ti regala mai nulla.

Con questo stato di fatto l’Atletico domani affronterá il Leonforte, terzultimo in classifica a 6 punti. La partita si giocherà in casa dei monrealesi al Palacanino di Altofonte alle ore 18,15 e gli arbitri della partita saranno: Tullio Graziano (Ragusa) e Gioele Ficara (Palermo). Alessandro De Albis (Marsala) al crono. La diretta della gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.