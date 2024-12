Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale ci prende gusto e chiude la pratica Leonforte

La sfida finisce 6-4. Altra importante vittoria dopo quella ottenuta contro il 3M

ALTOFONTE, 1 dicembre – Finisce 6-4 al Palacanino la sfida tra Atletico Monreale e Leonforte, al termine di una partita combattuta soprattutto nel primo tempo, quando i colchoneros trovano la via del gol prima con Sgarlata e poi con Lo Giudice dopo varie occasioni create, chiudendo comunque in vantaggio sul 2-1.

Il secondo tempo mette in difficoltà l'Atletico, che nonostante gambe pesanti, diversi acciacchi fisici e qualche paratona di Costanzo riescono a reagire ponendo ancora una volta quella cattiveria agonistica che c'è nel DNA di questa squadra. Di fatto dopo le reti di Marolo, Sgarlata, Ferrante e nuovamente Sgarlata, che quest'anno sta trovando tanti gol e continuità (12 in campionato per lui, ennesima tripletta messa a segno) è l' Atletico a dire "+3" , che vale come oro. Si inizia infatti ad entrare nel vivo del campionato in cui ogni singolo punto vale tantissimo, e la squadra Monrealese lo sa, e sa anche che per farlo serve continuare a tirare fuori questo tipo di prestazioni.

L'entusiasmo sicuramente può solo far bene e dare consapevolezza, ma ad abbassare la guardia ed a perdere la concentrazione è un attimo, soprattutto in partite sulla carta più semplice come la prossima contro il San Vito a casa loro. I colchoneros devono continuare a lottare pensando che ogni partita può essere decisiva per le sorti del campionato.