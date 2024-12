Calcio a 5: Serie C1. Domani a San Vito lo Capo l’Atletico Monreale vuole confermare il buon momento

I colchoneros sono reduci da due vittorie consecutive

MONREALE, 6 dicembre – Dopo 3M, Leonforte e 6 punti conquistati contro entrambe le formazioni, è il San Vito C5 a farsi trovare sul cammino dell'Atletico Monreale nel prossimo match valido per la 11ª giornata di campionato.

Cinque vittorie e cinque sconfitte fino a questo momento per i colchoneros, che tra alti e bassi hanno dimostrato di avere il carattere e la forza per affermare che in questa C1, difficile come se la aspettavano, l'Atletico saprà fare la sua parte. La scorsa stagione, infatti, è stata di insegnamento per i ragazzi, che in questo stesso periodo avevano soltanto tre punti al loro attivo. Quello di oggi è un Atletico diverso, con molta più consapevolezza ed esperienza, che anche se perde dimostra comunque di saper fare futsal, mettendo più di qualche difficoltà agli avversari, ma occhio a non abbassare la guardia, perché il campionato è entrato ufficialmente nella parte calda, quella in cui ogni punto potrebbe condizionare la classifica.

Non bisogna sottovalutare nessuno, tantomeno il San Vito, che della sua imprevedibilità ne ha fatto un'arma. L'Atletico, inoltre, ha riabbracciato mister Macaluso, che si era allontanato come timoniere e perno della squadra per motivi personali.

La partita di domani si giocherà al campo Enrico Fermi di San Vito Lo Capo, alle ore 16. Gli arbitri assegnati sono: Alessia Castello (Palermo), Giuseppe Bargione (Palermo). Al crono Paolo Vitaggio (Trapani). La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.