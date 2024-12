Arriva anche il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale per i più piccoli

Sarà una versione “Young Edition” ed è riservata ai nati tra il 2010 e il 2013

MONREALE, 7 dicembre – A grande richiesta arriva il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale “Young Edition” riservato ai ragazzi nati tra il 2010 e 2013.

Un’occasione unica per tutti i ragazzi che, con entusiasmo e passione, hanno seguito sugli spalti le avvincenti sfide del torneo di questa estate. Sarà un torneo di calcio a 5 e si svolgerà a partire dal 20 dicembre presso il Campo Archimede Pitagorico di Monreale. Il torneo è totalmente gratuito ed è riservato solo ed esclusivamente ai ragazzi residenti a Monreale. Ogni giocatore può giocare solo per il proprio quartiere o frazione di residenza. Per partecipare bisogna contattare i presidenti delle squadre:

Aquino - Fabio Casamento

Bavera - Ignazio Naimi

Carmine - Simone Romeo

Carrubella - Marco Norcia

Grisi - Giovanni Tinervia/Salvatore Marchese

Pezzingoli - Giacomo Miceli

Pioppo - Giuseppe D’Alcamo

San Martino delle Scale - Flavio Pillitteri/Giovanni Salamone

San Vito - Antonino Schiera

Santa Teresa - Carmelo Balsano

San Castrense - Matteo Scebba

Villaciambra- Antonina Simonetti

Siamo contenti di allargare il torneo dei quartieri anche ai più piccoli – dice il presidente dell’associazione Torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale, Alessio Tarallo – Ormai il torneo è la manifestazione più importante del paese ed era giusto e doveroso includere anche i giovani che sono il futuro dei quartieri e delle frazioni e di tutta la città di Monreale. L’associazione è a disposizione della comunità in sinergia con l’amministrazione e soprattutto con l’assessore allo Sport, Salvo Giangreco.

Già abbiamo programmato l’edizione 2025 della versione Senior con tantissime novità grazie anche al supporto di MonrealeNews. A breve terremo una riunione con tutti i presidenti per dare il via all’edizione 2025. Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo per lo sport a Monreale. Ringraziamo anche gli sponsor che ci supportano ogni anno”.