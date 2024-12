Calcio a 5: Serie C1. Domani l’Atletico Monreale sfida l’Isola C5

Appuntamento al PalaCanino alle 18,15

MONREALE, 13 dicembre – Domani pomeriggio al PalaCanino di Altofonte si decideranno in piccole dosi le sorti di questo campionato per i monrealesi, perché sarà Atletico contro Isola C5 il prossimo match valido per la dodicesima giornata di Serie C1.

Ogni partita, ogni punto, contano sempre più e il girone di andata è già quasi terminato, con due sole giornate da disputare prima della sosta. L'Atletico Monreale, ovviamente, proverà a concludere nel migliore dei modi per regalarsi un sereno Natale.

Dopo la sconfitta di sabato scorso in casa del San Vito lo Capo, i ragazzi di mister Macaluso vorranno di certo rifarsi, soprattutto dopo aver visto gli avversari vincere nei minuti finali. Ma l'Isola non è da sottovalutare, perché nonostante gli 11 punti in classifica e il posizionamento nella zona play-out può dire la sua restando una squadra imprevedibile e con buoni giocatori, con l’aggiunta del neo acquisto Carletto Hamici, un mancino che, soprattutto in Serie C, è in grado di fare la differenza.

I colchoneros, invece, con 15 punti e nel bel mezzo della zona calda in cui vi sono diverse squadre che lottano per le stesse posizioni, avrà dalla sua parte il Palacanino. Macaluso e Sgarlata continuano ad essere i migliori realizzatori della squadra, entrambi fermi a 12 gol, e restano sicuramente un pericolo per gli avversari, ma l'Atletico quest'anno ha molte certezze sia mentali che fisiche, e anche quando perde dimostra di essere una squadra difficile da affrontare.

Appuntamento dunque alle ore 18.15 al PalaCanino di Altofonte. La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.