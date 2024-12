Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale di forza: contro l’Isola C5 finisce 8-7

Tre punti preziosi per i ragazzi di Macaluso che lanciano la squadra nei piani alti della classifica

ALTOFONTE, 15 dicembre – L'Atletico Monreale vince per 8-7 al Palacanino. Sono gli Isolani ad essere sconfitti dopo una partita giocata ad altissimi ritmi con due squadre che non si sono affatto risparmiate, come due pesi massimi al centro del ring.

Il primo tempo è caratterizzato da altissima intensità, ed è lo specchio di quella che sará una partita da cardiopalma, perché la sblocca Lo Giudice con un sinistro ad incrociare, ma dopo aver rimesso la palla al centro, l'Isola la pareggia.

Vincenzo Sgarlata, che sta disputatando una stagione pazzesca, firma il 2-1 colchoneros dopo una giocata che lo porta anche a dribblare il portiere, ma anche questa volta il vantaggio dura poco perché Lo Nigro purga con un tiro da fuori area. Il bomber di casa

Roberto Macaluso, Capitan Salamone e ancora Ciccio lo Giudice rispondono agli Isolani concludendo il primo tempo sul 5-2.

Il secondo tempo non lascia spazio neanche di rifiatare, perché l'Isola torna in campo agguerrita segnando subito il 5-2. Capitan Salamone non ci sta e segna il 6-3 con " la bomba del capitano", un tiro da fuori area che vola all'incrocio. Gli avversari che in questa partita non hanno mai smesso di lottare su ogni pallone, con voglia e cattiveria riescono nonostante un grande Atletico a riportare la partita in bilico sul 6-6 grazie anche ad un favoloso Lo Nigro, ma Roberto Macaluso fortunatamente nella sua vita gioca a futsal, e anche bene, perché Roberto Macaluso segna sempre " alla Roberto Macaluso " e dice 7-6 Atletico. Gentile segue la scia e segna per l'8-6, ma gli Isolani non muoiono mai, tantomeno Lo Nigro che urla 8-7 e gonfia la rete per il suo personale poker.

Stavolta però nessuna rimonta, L'Atletico vince e lo fa di squadra e con l'aiuto di tutti, soffrendo nei momenti in cui bisognava soffrire e colpendo secco quando era necessario per portare a casa 3 punti importantissimi, che dicono -1 alla zona Play-Off e +7 dalla " zona calda". In casa Isola C5 segnano 4 volte Lo Nigro, poi Hamici, Arato e Mazzola.

Ma è davvero presto, prestissimo per poterne parlare. Testa subito alla prossima sfida in casa dell' Athletic Club Palermo perché gli uomini di Mister Macaluso proveranno a festeggiare il Natale.