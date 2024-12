Calcio a 5: Serie C1. Domani sarà derby fra “atletici”: l’Atletico Monreale sfida l’Athletic Palermo

Appuntamento alle 16 al PalaCanino

MONREALE, 20 dicembre – Nell'ultima gara del 2024 dell'Atletico Monreale se la vedrà con l'Athletic Club Palermo, squadra che in questo momento è seconda in classifica con 28 punti al suo attivo e che vanta una rosa molto forte e sempre più ampia.

In settimana, infatti, la società palermitana ha presentato il Brasiliano Yvaldo, giocatore che nell'arco della sua carriera ha militato ad altissimi livelli sia in Portogallo che in Polonia.

Ma l'Atletico proverà a concludere questo strano ma bello 2024 nel migliore dei modi, dimostrando che quei 18 punti ottenuti finora non sono lì per caso, ma sono frutto di tanto lavoro, di tante partite giocate ad alto livello, mettendo sempre in difficoltà l'avversario senza rendergli mai la vita facile. La partita vinta contro l'Isola C5 ha portato buon umore in casa Atletico, con una consapevolezza che va sempre aumentando. I ragazzi di mister Macaluso, infatti, conoscono i loro punti di forza e proveranno a dimostrare ad una delle big di questo campionato di C1 che la testa e la voglia a volte arrivano dove le gambe non riescono contro avversari sulla carta più forti.

Appuntamento dunque a domani al PalaCanino per scoprire come andrà a finire. Fischio di inizio ore 16 e diretta della partita che verrà trasmessa sulla pagina Facebook della società.